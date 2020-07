Silverstone: Mercedes extreem dominant, Verstappen vaak smaakmaker

TrackrecordBij elke race op de Formule 1-kalender neemt AD Sportwereld het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar hoe het er vorig jaar ging. Vandaag: Silverstone als decor van de Grand Prix van Groot-Britannië.

Door Arjan Schouten

Cijfers en feiten

Historie, historie, historie. Dat ademt het circuit in Northamptonshire, er al bij sinds 1948, nog voor er officieel gesproken werd van een wereldkampioenschap Formule 1. Vroeger trainden de Britse piloten er, na de Tweede Wereldoorlog transformeerde het vliegveld tot circuit. Racen op Silverstone voelt voor Formule 1 als thuiskomen, zo vaak kwam het circus er al. Voor de 55ste keer wordt er zondag een ronde van het kampioenschap gereden op de 5,8 kilometer lange ronde met wereldberoemde bochten als Stowe, Vale, Copse en natuurlijk de prachtcombinatie Maggots, Becketts en Chapel. Lewis Hamilton is er de onbetwiste koning met zes zeges en zes pole positions. Al sinds 2013 is Silverstone Mercedes-land, met zes zeges in zeven edities. In die jaren slaagde alleen Sebastian Vettel (2018) er namens Ferrari in om zonder Mercedes onder zijn kont te winnen in het hol van de leeuw.

Bekijk hieronder de verse aflevering van Pitstop

Hoe presteerde Max er?

Er zijn tal van circuits waar de Limburger een sterker track record heeft opgebouwd. Op het asfalt van Silverstone ontbrak het hem namens Red Bull Racing nog wel eens aan brute power. Pas één keer haalde hij er het podium, toen hij zich in 2016 tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg op het podium wurmde mede dankzij een tijdstraf voor Rosberg.

Volledig scherm Max Verstappen wordt door Sebastian Vettel van de baan getikt. © BSR Agency

Met P3 tekende hij een dag eerder ook al voor zijn sterkste kwalificatie op Silverstone. Voor de zege vocht Verstappen er nog niet, maar dat betekent niet dat hij er anoniem zijn rondjes reed. Vorig jaar nog zorgde hij met zijn strijd met Charles Leclerc, die vele rondes duurde, voor de mooiste momenten van de race. Wheel-to-wheel, door het stof, over de kerbs. Een snoeihard gevecht, waar ook Verstappen van genoot. Voor de manier waarop hij buitenom zijn positie behield bij het opdraaien van het rechte stuk werd hij aan het einde van het seizoen nog beloond met de prijs voor Actie van het Jaar.

Wat gebeurde er verder vorig jaar?

Het gevecht met Leclerc was smullen voor de liefhebbers, maar uiteindelijk was het een strijd in de kantlijn. Want eenmaal verlost van de Monegask was het die andere Ferrari-coureur die Verstappen van de baan kegelde. De Nederlander werkte zich kundig langs Sebastian Vettel, die zich daarna verremde en zo op zijn kont reed. De Duitser kreeg er een tijdstraf voor en verontschuldigde zich na afloop gelijk bij Verstappen, want de vertraging die de Nederland opliep maakte hij ook door schade aan de vloer van zijn wagen niet meer goed.

Vijfde werd hij, nog één positie achter zijn toenmalige ploeggenoot Pierre Gasly. Voor de zege deden de Red Bulls die dag sowieso niet mee, daar waren de Mercedessen te rap voor. Een één-tweetje noteerden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Gestart van pole had Bottas de pech dat hij net voor een safety car als eerste naar binnen was gekomen. Zo kon Hamilton optimaal profiteren, want onder normale omstandigheden was het nog maar de vraag of hij zijn Finse teammaat naar de tweede plaats had kunnen verwijzen. Op liefst een halve minuut volgde Leclerc als derde.

Volledig scherm Een vertrouwd beeld: Lewis Hamilton als winnaar van zijn thuisrace. © BSR Agency