Singapore: een uitgelezen kans voor Verstappen

Voor Verstappen is het kampioenschap al tijden niet van belang. Als hij voor zijn tweede grand prix-zege wil gaan, moet hij risico nemen. Het lijntje is dun: in een split second moet hij beslissen: is dit verantwoord? Een nieuwe domper zou gezien de kracht van zijn Red Bull op dit circuit een enorme tegenvaller zijn. Verstappen weet ook: stel, Vettel blijft hem voor in de eerste ronde en daarna de rest van de race, dan kan de tweede plek ook een prima resultaat zijn, zeker in het licht van dit seizoen. Maar hij is een racer pur sang. Als er een kans is om Vettel bij de start te pakken, zal hij die uiteraard niet laten liggen. Want een coureur wil niet worden herinnerd aan zijn aantal tweede plaatsen. En Max Verstappen al helemaal niet.