Verstappen heeft dag na zware crash ‘alleen beetje nekpijn’

19 juli Het gaat volgens topman Helmut Marko van Formule 1-renstal Red Bull “verrassend goed” met Max Verstappen na zijn zware crash zondag in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. ,,Voor de zekerheid heeft zijn vader Jos bij hem overnacht in een hotel. We hadden verwacht dat zijn lichaam volledig stijf zou zijn door de ongelooflijke impact van de crash, maar hij heeft nu alleen nog een beetje nekpijn. Verder is alles in orde”, liet Marko weten.