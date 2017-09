Snelste tijd voor Verstappen in derde vrije training

Door Rik Spekenbrink



Na zijn vliegende ronde had Verstappen overigens wel een technisch probleem. ,,De auto schakelt uit zichzelf", meldde de Nederlander over de boordradio, waarna hij het verzoek kreeg langzaam terug te komen naar de pitbox. Korte tijd later kon hij alweer de baan op.



Sebastian Vettel klokte in zijn Ferrari de tweede tijd, slechts 72 duizendsten achter Verstappen. Lewis Hamilton was derde. Ricciardo leek bezig aan een snelle ronde, maar raakte toen de muur en moest terug naar binnen. Overigens was zijn tijd gisteren een seconde sneller dan die van Verstappen vanmiddag. De derde training lag een minuut of 10 stil nadat Marcus Ericsson hard in aanraking was gekomen met de muur en er te veel rommel op de weg lag.



Al met al ziet het er nog steeds goed uit voor Red Bull. Een plek bij de eerste 3 in de kwalificatie, later vandaag, lijkt een zeer reëel doel. Vettel is snel in Singapore, Lewis Hamilton zal zich ook gaan mengen in de strijd om pole position. Maar de tweede coureurs van Ferrari en Mercedes, Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas, komen er tot dusver niet aan te pas op het Marina Bay Street Circuit.