Spa-Francorchamps: de eerste van twee oranjefeesten op rij voor Max Verstappen

De vakantie zit erop, maar we gaan in de Ardennen toch gewoon op dezelfde voet verder met dit enerverende seizoen?

Natuurlijk. Als iets het racejaar 2021 kenmerkt, is het de spanning - elke Grand Prix weer. Saai is het nog maar heel zelden geweest dit seizoen en de voortekenen moeten wel erg bedriegen als een zomerstop van een paar weken daar verandering in gaat brengen.

Max Verstappen verloor het momentum voor de break, geheel buiten zijn schuld om. Twee aanrijdingen met een Mercedes, twee keer amper punten en weg voorsprong op Lewis Hamilton. Ook de (verbale) spanningen tussen zijn team Red Bull Racing en de grote rivaal liepen in Engeland en Hongarije verder op, in die zin kwam de pauze ook op een goed moment.

Maar zodra de mannen vrijdag weer in hun auto stappen, is die knop ook weer direct omgezet. En week voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort gaat het circus eerst naar Spa-Francorchamps. In de Ardennen is de grote vraag: heeft Mercedes nu ook op het gebied van snelheid een inhaalslag gemaakt, of heeft Red Bull (lees: Max Verstappen) nog altijd licht de overhand en slaat hij terug?

Spa is het favoriete circuit van Verstappen. Waarom eigenlijk?

Het heeft niet eens zo veel te maken met het feit dat Verstappen net over de grens met België is geboren en dat het door de vele Nederlandse fans aanvoelt als zijn thuisrace, al helpen de oranje tribunes natuurlijk wel iets. Maar het is vooral de layout van de baan die Verstappen elk jaar weer doet uitkijken naar de Belgische GP. De vele hoogteverschillen, de razendsnelle bochten, het pure racegevoel tijdens een vliegend rondje. Dat is waarom Verstappen coureur is geworden.

Zijn resultaten in België stroken nog niet helemaal met zijn voorliefde voor Spa. Twee derde plekken noteerde Verstappen, in 2018 en 2020. Het jaar daar tussen was zijn race na een paar honderd meter al voorbij.

Volledig scherm © ANP

Dus het wordt weer filerijden voor de Verstappen-aanhang op de E42?

Zeker, al mag Spa - net als Zandvoort volgende week - niet de gehele capaciteit van het circuit benutten. Dagelijks worden 75 duizend fans verwacht. En wie dacht dat de Nederlandse racefans met de komst van een eigen Grand Prix zouden afhaken voor die van België, zit ernaast. Er is gewoon een Verstappen-tribune, de kentekens op de vele campings rond het circuit zullen als altijd overwegend geel zijn.

En komende week vertrekt de hele karavaan dan richting het noordwesten, net als Max Verstappen. Twee ‘thuisraces’ op rij, die luxe hebben maar weinig Formule 1-coureurs mogen ervaren. Maar voor Verstappen telt deze weken maar één ding: punten scoren en het kampioenschap weer aanvoeren.

Volledig scherm © Getty Images