Spektakel in Monaco: Frijns neemt met tweede plek leiding in klassement over van De Vries

Eerder op de dag had Frijns al de toon gezet voor een succesvolle racedag op het iconische circuit van Monte Carlo. Hij reed een ijzersterke kwalificatie en moest nipt genoegen nemen met de tweede startplek. Op de grid stond alleen de Portugees António Félix da Costa voor de Limburger van Envision Virgin Racing. Landgenoot De Vries wist voor de start al dat het een lastige middag zou gaan worden. Tijdens zijn kwalificatie werd hij eerst aangetikt door Sam Bird, waarna hij per abuis ook nog tegen het stuur stootte en zijn Mercedes uit de optimale energiestand haalde. Daardoor moest hij als voorlaatste aan de race beginnen.



In die race bleef het vanmiddag tot het einde ongekend spannend. Frijns raakte verwikkeld in een intense strijd om de overwinning met Mitch Evans en António Félix da Costa, en moest uiteindelijk de overwinning aan die laatste laten. De Nederlander wist op de streep wel nog Evans te passeren, die eerder in de slotronde een chicane had afgesneden en de tweede stek vermoedelijk sowieso had moeten inleveren. ,,Ik heb echt genoten, het was een gevecht van begin tot eind", reageerde Frijns na afloop. ,,Het was hard, maar eerlijk. Ook prachtig dat ik aan het eind P2 nog kon afpakken.”



De tweede plek in de straten van Monaco, was voor Frijns (nu 62 punten) tevens genoeg om de stand in het kampioenschap over te nemen van landgenoot De Vries. Die staat op 54 punten wel nog altijd tweede na zeven van de vijftien races. Over ruim een maand zijn de twee volgende races in Mexico.