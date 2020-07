Spielberg, de speeltuin van Max Verstappen

Cijfers en feiten

Drie keer knipperen met je ogen en je bent weer rond. Slechts 4.318 meter telt de Red Bull Ring, die Kimi Räikkönen twee jaar terug in niet meer dan een dikke minuut (1.06,9) afraffelde. Naast vliegveld Zeltweg, waar alle teams vanwege de reisbeperkingen deze week rechtstreeks op vliegen, werd in 1969 de Osterreichring gecreëerd. Dat langere circuit werd in 1996 met hulp van F1-architect Hermann Tilke gemoderniseerd en ingekort tot de A1-Ring, die nu Red Bull Ring heet. Een uurtje rijden van Graz, gelegen in het groene hart van Stiermarken. Idyllisch tussen de bergweides, wat zorgt voor flink wat hoogteverschil verdeeld over tien bochten. Steil rechts omhoog draaiend in twee trapjes aan het begin van de ronde en daarna weer geleidelijk naar beneden terug naar start-finish. Een doldriest achtbaanritje is het, zonder momenten om even op adem te komen.

Volledig scherm © Getty Images

Hoe presteerde Max er?

Uitstekend. De laatste twee jaar was de Limburger er de sterkste en ook in 2016 stond hij als nummer twee achter Lewis Hamilton al op het podium. Het is het thuiscircuit van zijn werkgever Red Bull Racing en met tienduizenden landgenoten op de oranje gekleurde tribunes voelde Verstappen zich er de laatste jaren prima thuis. Waar Mercedes er wel eens moeite heeft met de omstandigheden (hoogte, warmte), leeft Red Bull Racing altijd vol vertrouwen naar de afspraak in eigen huis toe. En dat zal nu niet anders zijn. ,,Al reken ik niet op een eenvoudige zege, hoor’’, zo vertelt Verstappen. ,,Als je puur naar de baan kijkt, is het niet eens ons beste circuit. Maar met de warmte van vorig jaar, lukte het ons wel heel goed om de motor te blijven koelen.’’

Volledig scherm © Red Bull Contentpool

Wat gebeurde er vorig jaar?

Verstappen won er onder tropische omstandigheden, na een verbeten strijd met Charles Leclerc. Maar niet alleen de Nederlander was die dag winnaar, de hele sport won eindelijk weer. Formule 1 trok een jaar terug naar Oostenrijk na een periode vol met tamelijk saaie wedstrijden en truttige beslissingen van de wedstrijdleiding. Zeven dagen na misschien wel de saaiste race uit de Formule 1-historie op Paul Ricard werkte de GP van Oostenrijk als een uiterst effectief toverdrankje voor de in een zelfverklaarde crisis geraakte koningsklasse. Een inhaalrace van Verstappen die alle topcoureurs passeerde. Een clash met Leclerc in de finale. En na afloop nog urenlang een sidderende spanning of die aanvaring tussen de twee jonkies onbestraft zou blijven. Een sanctie bleef uit en daarmee werd de GP van Oostenrijk van 2019 ook een statement naar de toekomst: ‘Let them race’. Verstappen tekende die dag voor de zesde zege van zijn loopbaan. Een historische, want de eerste Honda-zege in de Formule 1 in twaalf jaar tijd. ,,Ik ben zo blij voor ze’’, jubelde Verstappen toen. ,,Dat we nu al winnen, geeft een enorme boost aan dit project.’’

Volledig scherm © AFP