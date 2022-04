Sprintrace in Imola: hoe zit het ook alweer? Dit zijn de aanpassingen in de regels

Ferrari laat Leclerc en Sainz voorlopig vrijuit racen: ‘Kampioen­schap duurt nog lang’

Ferrari is niet van plan Charles Leclerc als kopman naar voren te schuiven in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Monegask won twee van de eerste drie races en leidt de titelstrijd met 38 punten voorsprong op zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz, die de laatste race in Australië uitviel.

18 april