Stevige windvlagen in Bahrein: oppassen voor Verstappen en co

door Rik Spekenbrink

Rijdend vanaf de hoofdstad Manama is het steeds duidelijker zicht- en voelbaar, naarmate het circuit nadert. Er staat een harde wind, palmbomen en vlaggen langs de snelweg hebben het zwaar. Behalve de kracht is ook de richting verraderlijk, de wind komt niet vanuit één kant en is ook alles behalve constant. Dat maakt het uiteraard ook link voor de twintig Formule 1-coureurs, bij de openingsrace van het seizoen. De bolides zijn bijzonder gevoelig voor de wind, de één weliswaar meer dan de ander. Een foutje is zo gemaakt, met potentieel grote gevolgen.

Max Verstappen is er overigens niet mee in het nadeel. Bij de wintertest waaide het op de eerste dag ook hard. De zuidenwind van toen nam ook nog eens veel zand mee vanuit de woestijn, die de zuidelijke helft van het eiland beslaat. Ondanks die omstandigheden ging Verstappen hard die dag, en maakte hij ook nog eens veel kilometers. Juist de wegligging van de RB16B stemt Verstappen tevreden, naast de gewonnen paardenkrachten in de Honda-motor.

Maar stel, in een voor Verstappen ideale situatie, dat hij vanaf de eerste startplek goed weg is en de race na een ronde leidt. Dan kan hij dus geen moment verslappen, met die constante wisselende wind rond al die vijftien bochten.

Broeden op een plan

Maar er heerst vertrouwen bij Verstappen en zijn team. De marge met Lewis Hamilton was zaterdag in de kwalificatie fors, bijna vier tienden. Dat is in de race ook nog zeker twee tienden, voorspelde de Britse wereldkampioen al. De afgelopen jaren was Red Bull op zondag, in de zogenoemde ‘race pace’, verhoudingsgewijs inderdaad nog wat beter dan op zaterdag. Als het die lijn kan doortrekken, en Verstappen goed van zijn plek komt, heeft hij zijn gedroomde scenario. Het veld aanvoeren en van niemand afhankelijk zijn. Alleen op het weer heeft hij dan geen grip.

