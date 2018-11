Stoeltjescarrousel gestopt met draaien: Wie zit waar in 2019?

En van wie nemen we dan afscheid? Met Fernando Alonso is de grootste naam genoemd. De tweevoudig wereldkampioen en een van de beste coureurs aller tijden gaat volgend jaar een gooi doen naar de triple crown, de prestigieuze onofficiële titel voor de coureurs die de GP van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy500 hebben gewonnen. De Spanjaard kan de eerste twee al aanvinken, nu moet de Indy nog volgen. In zijn kielzog vertrekt ook Stoffel Vandoorne bij McLaren. De talentvolle Belg kreeg bij het team geen eerlijke kans en gaat het volgend jaar in de elektrische Formule E proberen. Daarnaast heeft hij een simulatorrol bij Mercedes.



Bij Mercedes vinden we volgend seizoen ook Esteban Ocon terug. De Fransman moest vertrekken bij Force India door de komst van Lance Stroll en heeft geen nieuwe plek kunnen vinden. Daarom is hij volgend seizoen testcoureur bij Mercedes, het team dat hem steunt.



Marcus Ericsson zwaaien we een beetje uit. De Zweed gaat volgend seizoen rijden in de IndyCar-series, maar blijft toch verbonden aan Sauber als derde coureur. Voor Sergey Sirotkin zit het Formule 1-verhaal er wel op. De Rus moest weg bij Williams. En daarmee blijft alleen nog het team van Haas over: ook volgend seizoen rijden Romain Grosjean en Kevin Magnussen voor de Amerikaanse renstal.