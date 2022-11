Stoffel Vandoorne aan de slag bij Formule 1-team Aston Martin: ‘Het is ongelofelijk spannend’

Met samenvatting Mercedes waarschuwt Max Verstappen: George Russell en Lewis Hamilton veel sneller in slottrai­ning

Het team van Mercedes zal later vanavond met een goed gevoel aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico beginnen. In de afsluitende training had George Russell een marge van een halve seconde ten opzichte van Max Verstappen en ook Lewis Hamilton was beduidend sneller dan de wereldkampioen.

29 oktober