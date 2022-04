Successen Charles Leclerc en Ferrari zorgen dit weekend voor immense verwachtingen bij rode tifosi

Ferrari vreest Red Bull op DRS-zones in Australië: ‘Perfect weekend nodig’

Ferrari vreest dat de aanpassingen op het Formule 1-circuit in Melbourne niet zo gunstig uitpakken voor de Italiaanse renstal. Vooral het feit dat Albert Park is uitgerust met vier zogenoemde DRS-zones zou in het voordeel zijn van Red Bull, menen de coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz.

7 april