Tactische gok Verstappen beloond: ‘Gelukkig pakte het goed uit’

Max Verstappen moest in Texas vanavond alles op alles zetten om titelrivaal Lewis Hamilton van zich af te houden. Dat lukte en met zijn achtste overwinning van het seizoen deed hij uitstekende zaken in het wereldkampioenschap. ,,Ik moest gewoon op mezelf blijven letten en geen fouten maken.”

,,Dit was zeker niet makkelijk", begon Verstappen na de podiumceremonie aan zijn analyse bij Ziggo Sport. ,,Op de mediums zag het er aardig uit, maar op de harde banden hadden zij echt wel wat extra snelheid.” Naast goed bandenmanagement van Verstappen, maakte Red Bull Racing het verschil met twee vroege pitstops. ,,We waren agressief op strategie en daardoor kwamen we ervoor. Aan het einde van de stints had ik weinig banden meer over, maar gelukkig pakte het goed uit.”

Volledig scherm Max Verstappen krijgt de trofee van Shaquille O'Neal. © REUTERS Verstappen was op een zogenaamde undercut aangewezen toen hij bij de start meteen voorbijgestreefd werd door Hamilton. ,,Ik dacht dat ik een goede start had, maar hij was heel goed weg. Dan moet je afgeven.” Later in de race besloot Verstappen als leider wederom als eerste te stoppen. ,,Als zij naar binnen waren gekomen, zouden ze voor mij hebben gezeten. Het was een logische beslissing om op dat moment de stop te maken, alleen dan moet je het wel zien vast te houden richting het einde. Dat was wel lastig.”

Hamilton kwam meer en meer in de buurt naar het einde van de race toe. Hoe het met de spanning bij Verstappen zelf in de cockpit zat? ,,Ik moest gewoon op mezelf blijven letten en geen fouten maken, dat was het belangrijkste. Als ik gewoon goed uit bocht 1 kwam en in de snelle bochten niet te veel tijd verloor, dan wist ik dat het wel goed zat.”

Uiteindelijk verlaat Verstappen het Circuit of the Americas dus als grote winnaar, terwijl dit toch altijd Mercedes-land was. ,,Ik ben heel blij dat we hier weer zijn uitgelopen, waar je na vandaag ook achter had kunnen staan.” Nu komen er weer twee circuits aan die Red Bull traditioneel wat beter liggen. ,,In Mexico en Brazilië moeten we weer voordeel zien te halen, dat worden cruciale wedstrijden voor het kampioenschap.”

Hamilton: ‘Het moet in een andere race gebeuren’

Hamilton moest dus genoegen nemen met de tweede plaats, in Texas en in ieder geval ook voorlopig nog in het wereldkampioenschap. ,,Als Max als eerste door de eerste bocht was gegaan, had hij de hele wedstrijd vooraan gelegen. Ze hadden gewoon net iets te veel snelheid, dus het moet in een andere race gebeuren. Ik kwam op het einde nog wel terug, maar er zat verder niks meer in. Dus we moeten het volgende race weer proberen.”

