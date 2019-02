Tatiana Calderon eerste vrouw in de Formule 2

De 25-jarige Calderon werd in 2017 al simulatorcoureur voor Sauber en afgelopen jaar was ze testcoureur voor Alfa Romeo Sauber. In oktober mocht ze tijdens een testdag voor het eerst plaatsnemen in een Formule 1-wagen. ,,Ik kijk enorm uit naar dit seizoen. Het is een nieuwe uitdaging en een stap dichter bij mijn doel: de Formule 1", zegt Calderon.