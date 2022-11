Teambaas Mattia Binotto na 28 seizoenen weg bij Formule 1-team van Ferrari

,,Ik verlaat een bedrijf waar ik van hou, waar ik al 28 jaar deel van uitmaak. Ik denk dat het goed is om deze stap op dit moment te zetten, hoe moeilijk deze beslissing voor mij ook is geweest”, zei Binotto. ,,Ik laat een hecht en groeiend team achter. Een sterk team, daar ben ik zeker van, om de hoogste doelen te bereiken. Ik wens Ferrari het allerbeste voor de toekomst en wil de mensen bedanken die deze reis, die gepaard ging met moeilijkheden maar ook met grote voldoening, met mij hebben gedeeld.”

Afgelopen seizoen was er nogal wat kritiek op Binotto, die verantwoordelijk werd gehouden voor een aantal tactische fouten. Ferrari-coureur Charles Leclerc eindigde afgelopen seizoen als tweede, op ruime achterstand van wereldkampioen Max Verstappen. Carlos Sainz, ook van Ferrari, werd vijfde. Afgelopen seizoen won Ferrari vier races. De Monegask Leclerc was drie keer de snelste, Sainz uit Spanje één keer. In de tweede helft van het seizoen won het Italiaanse team geen enkele race.

Hoogtijdagen

Binotto maakte ook de hoogtijdagen van Ferrari mee. Jarenlang was Ferrari toonaangevend in de Formule 1, maar de afgelopen jaren vervult de renstal een bijrol. De laatste wereldtitel van een Ferrari-coureur dateert van 2007, toen de Fin Kimi Räikkönen de titel pakte. Tussen 2000 en 2004 was Michael Schumacher een klasse apart.

,,Ik wil Mattia bedanken voor zijn vele geweldige bijdragen gedurende 28 jaar bij Ferrari en in het bijzonder voor het terugbrengen van het team naar een competitieve positie in het afgelopen jaar. Hierdoor bevinden we ons in een sterke positie om onze uitdaging, om de ultieme prijs in de autosport te winnen, nieuw leven in te blazen. Iedereen hier bij de Scuderia en in de bredere Ferrari-gemeenschap wenst Mattia alle goeds voor de toekomst”, aldus bestuursvoorzitter Benedetto Vigna.

Ferrari laat weten druk op zoek te zijn naar een vervanger voor Binotto. De verwachting is dat in het nieuwe jaar de opvolger bekend wordt gemaakt. Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op zondag 5 maart in Bahrein.

