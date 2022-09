Teambaas Williams over mogelijk stoeltje voor Nyck de Vries: ‘Het is aan hem’

,,Het team houdt van hem en wilde dat hij zou slagen, voor het geheel maar ook voor hemzelf”, vertelt Capito. ,,Hij heeft een geweldige persoonlijkheid en integreert snel in het team. Hij heeft echt een team spirit rond zich gecreëerd. Nyck toonde geen enkele vorm van zenuwen, al waren die er vast en zeker. We hebben geprobeerd het hem zo makkelijk mogelijk te maken. Voor de start zei ik tegen hem dat het niet uitmaakte of hij door de eerste bocht kwam of niet. Hij moest gewoon plezier hebben en dan wist ik dat hij zou leveren.”



De Vries reed dit seizoen voor Mercedes in de Formule E en is ook reservecoureur bij het Formule 1-team van die renstal, dat hem in die rol deelt met Williams. ,,Hij heeft voor ons in de simulator gezeten en we hebben altijd een stoeltje voor hem klaarstaan”, aldus Capito. ,,Nyck heeft al een vrije training voor ons gereden en hij is in onze fabriek geweest. Maar het is wel extreem moeilijk om in de auto te stappen als je dat pas op zaterdagochtend om 11 uur hoort.”