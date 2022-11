Teambazen Haas en Williams: ‘Niet nog meer races in Formule 1, de vermoeidheid slaat toe’

De Formule 1 moet pas op de plaats maken na een periode van snelle groei en de verleiding weerstaan om nog meer races toe te voegen aan de kalender. ,,We hebben stabilisatie nodig, anders bestaat het gevaar dat we een klif raken en in een afgrond vallen”, zegt teambaas Guenther Steiner van Formule 1-team Haas. ,,24 races is volgens mij op dit moment genoeg.”

Steiner krijgt bijval van teambaas Jost Capito van Williams. ,,Ik denk dat 24 races heel veel is voor de teams. We hebben dit jaar 22 races en nu al kun je zien dat de vermoeidheid toeslaat bij de teams. Ze hunkeren naar het einde van het seizoen”, aldus Capito.



De Formule 1 is populairder dan ooit. De belangstelling voor de koningsklasse is mede gegroeid door de populaire Netflix-serie Drive to Survive. Steden staan in de rij om voor veel geld een Formule 1-race te organiseren. Volgend jaar telt de Formule 1 een recordaantal van 24 races, waarvan drie in de Verenigde Staten.

,,Sinds Liberty Media de Formule 1 heeft overgenomen, is er veel ten goede veranderd. Maar we kunnen niet blijven doorgroeien. We hebben nu 24 races op de kalender, hou dat voorlopig zo. Probeer er geen 27 van te maken, want dat is te veel. We moeten stabiliseren”, meent Steiner.

Capito wijst op de logistiek met 24 races. ,,Die wordt ingewikkeld, maar dat is waarschijnlijk wel haalbaar. Maar ik vind naar 24 gaan al een hele grote stap”, aldus de teambaas van de Britse renstal.

De twee teambazen waren in Las Vegas om daar de Grote Prijs van volgend jaar te promoten. Formule 1-baas Stefano Domenicali was daar ook. Hij piekert niet over afremmen van de groei. ,,Een paar jaar geleden zeiden de mensen nog dat de Formule 1 aan het afglijden was, dus ik ben eg blij dat dat niet meer het geval is. We moeten de groei niet vertragen, maar juist doorzetten. We moeten trots zijn op wat we hebben bereikt”, aldus de Italiaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.