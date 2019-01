Teamorders in Formule 1: niet leuk, wel logisch

Dertien stellingen voor Verstappen: ‘Ik weet wie echt om mij geeft, als persoon’

28 december Winst in Oostenrijk en Mexico, elf podium­plekken, vierde in de WK-stand en veel commotie na een duwtje aan een concurrent. Max Verstappen (21) zette in 2018 na een matig begin met veel kritiek weer een stap voorwaarts in de Formule 1. AD Sportwereld keek met hem terug aan de hand van stellingen.