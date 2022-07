Tegen wil en dank is Zhou Guanyu na zware crash onderwerp van gesprek in paddock

Met video Max Verstappen knokt door schade ineens met Mick Schumacher: ‘Zo'n gevecht kan ik altijd waarderen’

Max Verstappen kon door schade aan de vloer van zijn RB18 niet meedoen om de zege op Silverstone. Hij werd zevende en zag de concurrentie in het WK wat inlopen, maar heel bedroefd was hij na afloop niet. ,,Dit is een goed resultaat met de schade die ik had.”

