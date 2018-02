Tegenstrijdige geluiden binnen Red Bull over titelkansen

,,Onze Renault-motor is dit jaar betrouwbaarder en krachtiger en we hebben een competitief chassis, maar Mercedes bouwt een nieuwe motor. Het zou zeer goed kunnen dat hun voordeel nog groter is dan eerst", zo vertelt Marko aan het Duitse Auto, Motor und Sport.



De verwachting van Marko is niet dat Red Bull dit jaar een gooi kan doen naar het coureurskampioenschap ondanks de kwaliteiten van Verstappen en Daniel Ricciardo. ,,We hebben het voordeel dat we twee coureurs hebben die even goed zijn. Zij duwen elkaar naar een hoger niveau. Hetzelfde gebeurt met het niveau van de monteurs en het chassis. Als je maar één topcoureur hebt dan weet je nooit hoe goed je wagen is. Het is een nadeel als je twee coureurs hebt die vechten om dezelfde punten, maar ik denk niet dat we in de situatie zitten om voor de titel te vechten."



Dat is een lezing waar teambaas Christian Horner zich niet in kan vinden. ,,Waarom zouden we niet op hetzelfde niveau als Mercedes en Ferrari zitten? Als we hebben geleerd van onze fouten en de betrouwbaarheid beter is, zie ik geen enkele reden om niet gelijkwaardig te zijn", zo verklaart Horner aan het Franse F1i.