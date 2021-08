Tegenvaller voor Max Verstappen in Spa ondanks snelste tijd in tweede vrije training

Verstappen was in de eerste vrije training voor de Grand Prix van België nog iets minder snel dan Valtteri Bottas, maar in de middagsessie in het regenachtige Spa dook hij met nog zo'n tien minuten te gaan onder de tijd van de Fin. Ook was hij net iets sneller dan Lewis Hamilton, nadat de zevenvoudig wereldkampioen in de eerste vrije training nog slechts een achttiende rondetijd liet noteren.



Het leek dus een prima middagsessie te worden voor Verstappen, maar met nog twee minuten en vijftig seconden op de klok raakte hij plots de controle over zijn wagen kwijt. Verstappen ging hard het grind in, maar een echte crash kwam er gelukkig voor de coureur van Red Bull Racing niet. Wel werd besloten om de tweede vrije training direct te eindigen, omdat er direct veel grind op het circuit lag.