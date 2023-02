Testdagen Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries in actie in Bahrein

Waar vinden de F1-testdagen plaats?

Vorig seizoen vond de eerste testweek (van drie dagen) plaats op het circuit van Barcelona, waarna er ruim twee weken later nog eens drie testdagen belegd werden in Bahrein. Voor dit jaar heeft de Formule 1 ervoor gekozen om slechts één testweek te organiseren. Vanwege logistieke redenen is gekozen voor Bahrein.

Van donderdag tot en met zaterdag zullen de F1-teams veel kilometers willen maken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn als de lichten op zondag 5 maart voor het eerst uitgaan in datzelfde Bahrein.

Hoe laat komen de teams in actie?

Tussen 08.00 uur en 17.30 uur mogen de F1-coureurs het asfalt betreden. In de middag is er een verplichte lunchpauze van een uur. Dit moment wordt ook aangegrepen voor persconferenties. Zowel coureurs als teambazen schuiven hierbij aan.

Wanneer komt Max Verstappen in actie?

Verstappen neemt volgens zijn eigen website de hele donderdag voor zijn rekening en zal de RB19 aan de eerste serieuze tests onderwerpen. Een dag later deelt de tweevoudig wereldkampioen de wagen met teamgenoot Sergio Pérez. Verstappen komt in de middagsessie in actie, Pérez in de ochtend. De derde en laatste testdag zal de 33-jarige Mexicaan de hele dag krijgen om te wennen aan de opvolger van de succesvolle RB18.

Wanneer rijdt Nyck de Vries?

Ook van De Vries is bekend wanneer hij in actie komt in de AT04. Hij rijdt donderdag en vrijdag in de middagsessie en zaterdag in de ochtendsessie. Dat betekent dat teamgenoot Yuki Tsunoda de eerste twee dagen 's ochtends in actie komt en zaterdag in de middag.

Waar zijn de Formule 1-testdagen te volgen?

Alle drie de testdagen zijn te volgen via Viaplay. Tussen 8.00 uur en 18.00 uur Nederlandse tijd is de actie via de streamingdienst te volgen. Op deze website kunt u donderdag, vrijdag en zaterdag de gehele dag terecht voor een liveblog.

