Tevreden Hamilton kan record van Schumacher nu echt ruiken

FIA-voorzitter Todt: ‘Hopelijk ziet de wereld Schumacher ooit opnieuw’

12:54 Michael Schumacher hoopt ooit weer in het openbaar te kunnen verschijnen. Dat zegt Jean Todt, de voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, die als een van de weinigen af en toe op bezoek gaat bij de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1. Schumacher revalideert sinds zijn zware ski-ongeval eind 2013 in stilte in zijn huis in Zwitserland.