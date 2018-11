Tevreden Verstappen: Genoot vooral van duel met Bottas

Verstappen begon op een zesde plek, maar viel bij de start terug naar een tiende plaats. ,,Mijn motor viel terug in een veiligheidsprogramma vlak na de start en dat deed hij bij de herstart, na de safetycar, weer”, verklaart Verstappen zijn matige begin. ,,Ik stopte nog redelijk vroeg, maar we moesten wel. De laatste rondes waren lastig, want de Toro Rosso voor mij lekte olie op mijn helm, dus ik zag niet heel veel meer. Maar ben uiteindelijk tevreden met het resultaat.”

Verstappen was vooral te spreken over de inhaalactie op Vallteri Bottas. ,,Dat duel was mooi, voor mij dan natuurlijk. Hij verdedigde volledig aan de binnenkant, wist dat ik daar niet in kon. En toen zag hij me niet en reed tegen mijn wiel. Gelukkig dat ik er langs schoot, wat wel cruciaal was met Daniel (Ricciardo red.) die er ook achter aan zat te komen. Ik genoot wel van dat duel.”



Verstappen is blij dat het lange F1-seizoen er op zit. ,,Ik wil gewoon thuis zijn. Daar houd ik wel van. Dingen doen met mijn vrienden, die ik al maanden niet heb gezien. Begin januari begint het weer met free practice. Sporten om fysiek in orde te zijn voor het seizoen.”’



