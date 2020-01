‘Toekomst Mercedes in F1 zeer onzeker: binnenkort valt de beslissing’

Moederbedrijf Daimler heeft het zwaar. De winst daalt met miljarden en er moet meer dan 10.000 mensen vertrekken. De Formule 1-tak slurpt juist enorm veel geld op en dat valt slecht te rijmen met de zorgen binnen het bedrijf.



Het Engelse Autocar meldt dat Toto Wolff samen werken met de steenrijke Canadees Lawrence Stroll (vader van Formule 1-coureur Lance Stroll) om het team van Mercedes over te nemen. Dat zou dan mogelijk gebeuren met de naam Aston Martin. Stroll staat op het punt om een meerderheidsbelang te kopen van het roemruchte Britse automerk. Saillant detail is dat Aston Martin momenteel titelsponsor is van Red Bull én Stroll eigenaar is van Racing Point. Dat team zou de Canadees dan van de hand doen aan de Russische miljardair Dmitry Mazepin.



De zorgen rondom Mercedes raken ook zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het contract van de Engelsman loopt aan het einde van dit jaar af en het aantal plekken binnen de Formule 1 droogt flink op.



Mocht het team Mercedes verdwijnen, de motor zal dat niet doen. McLaren en Racing Point hebben meerjaren deals met de Duitse fabrikant om met de snelle motor te kunnen rijden.



Mercedes keerde in 2010 als constructeur terug in de Formule 1 door de renstal van Brawn over te nemen. Met Michael Schumacher en Nico Rosberg kon het team nog niet om de kampioenschappen vechten. Toen Lewis Hamilton in 2013 kwam en in 2014 de hybride-motor zijn intrede deed werd het team praktisch onverslaanbaar.