Topadviseur Red Bull: ‘Technische problemen kostten Max Verstappen zege in Bahrein’

McLaren hoopt met Amerikaans karttalent (13) op nieuwe Hamilton

22 maart Het Formule 1-team van McLaren heeft het 13-jarige karttalent Ugo Ugochukwu vastgelegd. De Amerikaanse tiener kan daardoor de komende jaren in de racesport rekenen op financiële en technische steun van de Britse renstal. In de verbintenis is een clausule opgenomen die het mogelijk maakt om Ugochukwu uiteindelijk in de Formule 1 te laten instromen.