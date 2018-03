'Topontwerper Adrian Newey doet per direct stap terug bij Red Bull'

Waché komt uit het team van Newey en de Fransman is zelf aangedragen door Newey. ,,Ik weet wat deze positie betekent en ik ken het risico. Ik zal niet zeggen dat ik er bang voor ben, maar ik weet wat er van mij verwacht wordt. Ik zal laten zien dat ik het kan", aldus Waché in L'Equipe. Waché zegt dat hij bij Red Bull een andere koers gaat varen dan de Brit. ,,Newey legt meer nadruk op de aerodynamica en ik wil meer kijken hoe ik auto naar de grond kan drukken", zo verklaart hij.

Newey was in de afgelopen jaren vooral bezig met het ontwerp van de Aston Martin Valkyrie, maar werd vorig seizoen in allerijl naar Red Bull gehaald, om de RB13 te verbeteren nadat bleek dat de wagen van Max Verstappen en Daniel Ricciardo een enorme achterstand had op Mercedes en Ferrari. De updates gedurende het seizoen kwamen met dank aan Newey tot stand.

De afgelopen twee weken hebben Verstappen en Ricciardo de nieuwe auto, de RB14, getest in Barcelona. Dat verliep in tegenstelling tot vorig seizoen, zonder zeer grote problemen. Over twee weken begint het Formule 1-seizoen met de eerste Grand Prix. Op 25 maart is de start in Australië.