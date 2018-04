Toro Rosso sleutelt aan motor na problemen in Melbourne

Uit voorzorg is hetzelfde gebeurd in de bolide van Brendon Hartley, de Nieuw-Zeelandse teamgenoot van Gasly die in Australië als vijftiende en laatste over de finish kwam. De nieuwe regels in de Formule 1 schrijven voor dat de teams tijdens het seizoen per bolide slechts drie keer motoronderdelen mogen vervangen. Als dat vaker gebeurt, moet een coureur voor straf naar achteren op de startopstelling.

,,Toch denken we dat dit nodig is om een stap voorwaarts te maken'', zegt technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda. ,,Hopelijk krijgen we nu niet meer te maken met dit probleem.'' Komend weekeinde is de tweede race, op het circuit van Sakhir in Bahrein.