Toto Wolff des duivels na slechte kwalificatie Mercedes op Spa-Francorchamps: ‘Gewoon onacceptabel’

„Het kan niet zo zijn dat je drie weken geleden van poleposition start en dan bij de volgende race zo ver achterligt”, aldus de Wolff. “Red Bull is duidelijk van een ander niveau. De eerste Ferrari volgt op 7 tienden van een seconde. Ik weet niet wat dat is, maar het stelt in ieder geval niet gerust.”

Wolff noemde dit zijn slechtste kwalificatiesessie in tien jaar. In de laatste race voor de zomerstop veroverde Russell in Hongarije nog poleposition. „Dan is dit voor ons gewoon onacceptabel”, zei de baas over zijn team. Door straffen voor anderen starten Hamilton en Russell als vierde en vijfde aan de Grote Prijs van België, om 15.00 uur.