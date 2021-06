Track Record F1 | Dominante Verstappen op herhaling op oranje gekleurde Red Bull Ring

Door Arjan Schouten



Wéér de Red Bull Ring?

Ja, deel twee van de Oostenrijkse dubbel, net als begin vorig seizoen. Afgelopen week de GP van Stiermarken, nu de GP van Oostenrijk. Zelfde circuit, alleen neemt Pirelli dit keer een tikje zachtere banden mee om het iets minder voorspelbaar te maken op het 4,3 kilometer lange rondje tussen de groene heuvels van Stiermarken. ,,Het wordt interessant om te zien hoe de verschillende compounds invloed gaan hebben op de strategie’’, aldus Pirelli-topman Mario Isola. Vorig jaar leverde de Italiaanse bandenleverancier van de koningsklasse voor het tweeluik in Silverstone ook twee afwijkende sets banden. Op de zachtere banden dan gebruikelijk liet Max Verstappen toen in het tweede weekend de Mercedessen plots kansloos na een fraai staaltje bandenmanagement.

Gaat Red Bull deze race weer domineren in eigen huis?

Daar houdt iedereen wel serieus rekening mee, ja. Niet in de laatste plaats de tienduizenden Nederlandse fans die nu zonder restricties welkom zijn op de Red Bull Ring. Reken maar dat dit oranje leger zich opmaakt voor een feestje. Het machtsverschil was gigantisch, afgelopen zondag. Internationaal werd na de zege van Verstappen al gesproken over het kantelpunt in het WK. Het momentum ligt al een aantal races volledig bij Red Bull en dat zal niet zomaar verdwenen zijn, zeker niet in eigen huis. ,,Natuurlijk trekken we met héél veel vertrouwen richting het tweede weekend. Onze missie was en is 50 punten pakken in deze dubbel’’, vertelde topman Helmut Marko, die met Verstappen mee het podium op mocht om de thuiszege te vieren.

,,We moeten even afwachten wat die andere bandenkeuze voor invloed heeft en hoe het weer is, dat wordt nog wel interessant’’, bleef Verstappen zelf voorzichtig. ,,Maar we hadden een uitstekende auto in het eerste weekend en natuurlijk hoop ik dat we die vorm vast kunnen houden in het tweede weekend.”

Mogen we nog een comeback van Mercedes verwachten?

Dat zou dan wel een bijzonder onverwachte zijn, want zelden maakte de recordkampioen zo’n verslagen indruk als in Spielberg. Lewis Hamilton morde dat hij spoedig updates nodig heeft aan zijn W12 om überhaupt nog een kans te maken in de titelstrijd, maar dat er helaas niets in de pijplijn zit. Teambaas Toto Wolff bevestigde die lezing min of meer, door te melden dat Mercedes de focus al enigszins verlegd heeft naar 2022 en de daaropvolgende jaren, als F1 technisch op de schop gaat. Het leek verdacht veel op het werpen van de handdoek. Maar waar Verstappen en teambaas Christian Horner al openlijk twijfelden aan die opmerkelijke teksten van Wolff, volgde daar twee dagen na de race opeens de nuance uit de mond van de technische topman van Mercedes James Allison. ,,Er volgen nog wel wat dingen die onze auto nog sneller gaan maken, de komende races’’, beloofde Allison in de podcast F1 Nation. Formule 1-topman Ross Brawn wil dan ook niet nog niets weten van een verslagen Mercedes. Volgens Brawn zal het team inzetten op ‘effectiever racen’, maar heel grote veranderingen verwacht hij tegelijkertijd niet meer. ,,Ze zullen de citroen volledig uit willen knijpen, zonder dat dit ten koste gaat van de ontwikkelingen voor de toekomst.’’