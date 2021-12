Track Record Formule 1 | Alles komt aan op anderhalf uur in Abu Dhabi

Het circuit is veranderd. In wiens voordeel is dat?

Na aanhoudende kritiek van teams, coureurs en fans is de layout van het circuit op de schop gegaan. In de hoop op meer (inhaal)actie(s). Er zijn minder bochten, de snelheid ligt hoger, een ronde zou zelfs veertien seconden korter moeten duren. Bovendien is er, net als in Zandvoort, nu een kombocht. De aanpassingen lijken op het eerste gezicht niet in het voordeel van Max Verstappen, de winnaar in Abu Dhabi vorig jaar. Mercedes weet doorgaans wel raad met de rappere circuits. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit seizoen niet te voorspellen is. Het aantal ‘typische Mercedes-circuits’ of ‘echte Red Bull-banen’ is verminderd. Veel meer komt het aan op de ideale afstelling voor zaterdag en zondag. En dus op het winnen van informatie op de vrijdag. ,,Het is heel belangrijk om een goede kwalificatie te rijden. Hopelijk lukt ons dat”, zei Verstappen in de voorbeschouwing.

Volledig scherm Het Yas Marina Circuit. © ANP

Twee coureurs op hetzelfde aantal punten bij de laatste race. Dat moet een unicum zijn?

Toch niet. Emerson Fittipaldi en Clay Regazzoni gingen in 1974 met ieder 52 punten naar Amerika, voor de slotrace. Het was de tijd dat een raceoverwinning slechts negen punten opleverde, en maar zes piloten überhaupt konden scoren. De Braziliaan pakte in de slotrace drie punten en won het kampioenschap. Het is overigens veel vaker voorgekomen dat de wereldtitel werd beslist in de laatste grand prix. Voor het laatst in 2016, toen Hamilton nog een kans had om zijn teamgenoot Nico Rosberg te kloppen, maar dat in Abu Dhabi niet gebeurde.

Wat denken de bookmakers?

Het scheelt niet veel, maar Lewis Hamilton is bij de wedkantoren licht favoriet. Hij heeft de laatste drie races gewonnen en was vijf keer de beste in het Emiraat. Maar gezien de afgelopen race in Jeddah en de onderlinge spanningen wordt uiteraard ook rekening gehouden met een incident. Dan zullen de stewards in actie moeten komen, en de ervaring van de afgelopen maanden leert dat dat best wat tijd kan kosten. Het is - kortom - echt niet te voorspellen.

Op de tribunes zal oranje de boventoon voeren. Naar schatting vijfduizend Verstappen-fans willen het historische moment in Abu Dhabi meemaken. De perszaal op het circuit zit vol, kijkcijferrecords zullen worden verpulverd. Na 21 veelbewogen races komt het allemaal aan op anderhalf uur.

