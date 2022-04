Track Record Formule 1 | Sterk veranderd circuit in Australië biedt veel kansen op inhalen

Podcast Formule 1 | ‘Zou Lewis Hamilton al spijt hebben dat hij is doorgegaan?’

Een nieuwe race erbij in 2023 op de kalender. Mogelijk een nieuwe leverancier voor motoren. Lewis Hamilton laat weten dat hij het zwaar heeft en het F1 circus keert terug in Melbourne. In een nieuwe Pitstop bespreken presentator Etienne Verhoeff en F1 watcher Arjan Schouten deze zaken.

3 april