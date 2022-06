Track Record Silverstone | Met meer dan 400.000 fans wacht Max Verstappen drukst bezochte F1-klassieker ooit in VK

Fernando Alonso valt door tijdstraf terug naar negende plaats in Canada

Fernando Alonso heeft een tijdstraf van 5 seconden gekregen na de Grote Prijs van Canada. De Spaanse Formule 1-coureur van Alpine zakt daardoor in de uitslag terug van de zevende naar de negende plaats. Alonso week volgens de stewards in de voorlaatste ronde van de race te vaak van zijn lijn af in een gevecht met Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

