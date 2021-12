Tranen bij Jos Verstappen na wereldtitel Max: ‘Dit had wel een film kunnen zijn’

Hij liet ook zijn licht liet schijnen over de situatie in de eerste ronde waarbij Lewis Hamilton zijn eerste plek niet terug hoefde te geven aan Verstappen volgens de FIA. ,,Als Max buiten de baan komt, krijgt hij vijf seconden of moet hij de eerste plek teruggeven. Bij een ander gebeurt er niets. Ik ben ook weggelopen en in mijn eentje in een hokje voor de televisie gaan zitten. Maar toen kwam de safety car en veranderde alles. Kregen we eerst nog het bericht dat de auto's er niet tussenuit zouden gaan, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Uiteindelijk hebben ze de juiste beslissing gemaakt om ze nog een ronde te laten racen", aldus Verstappen.

Na afloop lieten vader en zoon de emoties de vrije loop toen ze samen een momentje vonden: ,,Dat is iets tussen ons. Dat was heel fijn. We hadden allebei de tranen in onze ogen. Dit is een kinderdroom wat hier gebeurt. Hier hebben we al die honderdduizenden kilometers voor gereden. En dan op deze manier: beter kan je het niet verzinnen. Nu beseffen we het nog niet, dit had wel een film kunnen zijn.”