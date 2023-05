Trotse Rinus van Kalmthout gooit eigen kansen weg in Indy500, winst voor Josef Newgarden

Winnen. Dat was zijn plan. Of toch zeker tot diep in de finale meedoen voor de zege. Daar richtte Rinus van Kalmthout zijn pijlen op, nadat hij als tweede was gekwalificeerd voor de Indy 500. Maar alleen in het eerste deel van ‘The Greatest Racing Spectacle on Earth’ vervulde de coureur uit Hoofddorp een hoofdrol. De man van Ed Carpenter Racing reed zelfs even aan de leiding, waar hij stuivertje wisselde met pole-sitter Alex Palou.



Tot het in de 97ste ronde bij het uitkomen van de pitstraat dramatisch misliep voor de Nederlandse hoop in de IndyCar. Tegelijkertijd wegrijdend met Palou verloor Van Kalmthout op koude banden de controle over zijn bolide, waarna zijn neus uitbrak naar links vanwege wheelspin en hij zo Palou richting muur duwde.