Tussenbalans Formule 1: ‘Onbeschrijflijk hoe Max Verstappen constant op de toppen van zijn kunnen rijdt’

GP van Frankrijk Red Bull-baas Christian Horner: ‘Heet, beetje winderig, dus ik verwacht een fascineren­de strijd vooraan’

Met een Ferrari in het vizier en de zon als tweede vijand jagen Max Verstappen en Sergio Pérez na twee Ferrari-zeges op rij in Zuid-Frankrijk op nieuw Red Bull-succes. ,,Het is twee tegen één vooraan, dat biedt altijd strategisch voordeel.”

24 juli