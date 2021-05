Tweede plek in mijnenveld biedt Max Verstappen perspectief: ‘Geen uitvalbeurten of domme fouten veroorloven’

Samenvatting Verstappen na nieuwe pech in Italië: ‘Lastig te zeggen hoe we ervoor staan’

16 april Max Verstappen miste door een kapotte aandrijfas het grootste gedeelte van de middagtraining in Imola. Een deuk in het vertrouwen is dit naar eigen zeggen niet. ,,We weten wat we moeten doen, dus ik denk dat het wel goed komt.”