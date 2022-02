Tweede testdag: stuiteren geblazen en versnellingsbakproblemen voor Sergio Pérez

Het ‘hot topic’ van vandaag in de paddock was het zogenaamde ‘porpoising’. Deze term is een verwijzing naar de manier waarop een bruinvis in en uit het water duikt en wil in simpelere termen zeggen dat veel teams te maken hebben met een auto die erg over het asfalt stuitert. Dit door de teams onvoorziene verschijnsel is het gevolg van een niet-constante downforce door de aerodynamische ontwikkelingen voor dit seizoen. Van de topteams leek met name Mercedes hier last van te hebben, maar zij waren zeker niet de enigen.



De snelste tijd stond na acht uur testen op naam van Charles Leclerc: 1.19,689. Daarmee maakte Ferrari net als een dag eerder een goede indruk, al was de Monegask tegelijkertijd van mening dat de Italiaanse ploeg zich niet te snel moet laten meeslepen. Grote teams als Mercedes en Red Bull laten namelijk nog allesbehalve het achterste van hun tong zien, dus het is nog vroeg om te oordelen over de daadwerkelijke verhoudingen.