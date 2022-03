Twijfels bij coureurs, maar GP in Djedda gaat tóch door

UPDATEUrenlang werd er vannacht overlegd, of de controversiële Formule 1-race in Saoedi-Arabië wel door moest gaan na een raketaanval op een oliedepot . De sportleiding en organisatie stuitten op twijfels bij een aantal coureurs, maar diep in de nacht ging het licht alsnog op groen.

Door Arjan Schouten

Bizarre toestanden in de paddock in Djedda, waar eerder op de vrijdag de rookpluimen nog te zien waren van een aanval op een oliedepot van F1-sponsor Aramco op zo’n tien kilometer buiten het circuit. De sporttop had al een statement afgegeven dat er volgens de Saoedische autoriteiten gewoon veilig geracet kan worden, dit weekend. Maar daar bleek een deel van de coureurs het dus duidelijk niet mee eens.

Ruim drie uur zaten de twintig coureurs samen opeengepakt in een klein kantoor om hun twijfels te bespreken. Lewis Hamilton zittend op een tafel, Max Verstappen op een stoel in een hoek en George Russell, als voorzitter van coureursvakbond GPDA lange tijd staand, uitkijkend over zijn collega’s. Teambazen kwamen binnen en gingen weer naar buiten. Sportief directeur Ross Brawn en F1-ceo Stefano Domenicali luisterden even mee.

Een historische avond leek aanstaande. Met alles werd rekening gehouden in de paddock, waar de media en het teampersoneel tot diep in de nacht bleven wachten op een eventueel statement. Was dit dan het moment dat de coureurs hun macht zouden pakken en een veto uit zouden spreken? Het had prima gepast in de onlangs ingeslagen weg toen resoluut het contract met de Russische GP werd verscheurd. Ook in Saoedi-Arabië wacht een race in een conflictsituatie, wat volgens de Formule 1 niet binnen de waarden van de sport past. Maar nee, zo bleek, toen na twee uur ’s nachts eindelijk de deur opende en de coureurs zwijgend hun bed opzochten.

Een nieuw statement van de Formule 1 laat nog op zich wachten, maar ondanks de urenlange discussie is er gek genoeg niets veranderd ten opzichte van het eerder uitgesproken statement met daarin de belofte van de autoriteiten dat veiligheid voorop staat en dat niemand hoeft te vrezen op en rond het circuit. ,,We gaan gewoon racen”, meldde McLaren-teambaas Zak Brown aan deze site, bij het verlaten van de paddock. Red Bull-baas Christian Horner vertelde hetzelfde.

Zaterdagmiddag dus gewoon een derde vrije training, vervolgens een kwalificatie. Moeilijk voor te stellen na de raketaanval en de nachtelijke discussie, maar wel de realiteit.