Uitgejoelde Hamilton klasse apart in kwalificatie Hongarije, Verstappen start als derde

Voor Hamilton was het sowieso fijn om te merken dat hij weer sneller was dan Verstappen. Mercedes had de afgelopen weken een inhaalslag te maken ten opzichte van Red Bull, aangezien de Nederlander de laatste vier races vanaf poleposition was gestart. ,,Het is geweldig om te zien hoe het harde werken van het hele team effect heeft”, concludeerde Hamilton.



Verstappen was uiteraard een stuk minder tevreden met het verloop van de kwalificatie. ,,We liggen het hele weekend al een beetje achter op Mercedes. Dit is niet wat we willen”, was zijn reactie. De leider in het wereldkampioenschap moet in Hongarije dus vanaf P3 op jacht naar de zege.