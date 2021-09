Valtteri Bottas vertrekt bij Mercedes en maakt overstap in Formule 1

Bottas neemt bij Alfa Romeo de plek over van zijn landgenoot Kimi Räikkönen, die vorige week aankondigde dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de Formule 1. Overigens testte Räikkönen afgelopen weekend nog positief op corona en miste daardoor de Dutch GP in Zandvoort.

Bottas rijdt sinds 2017 bij Mercedes, maar staat bij het Duitse topteam vooral in de schaduw van Lewis Hamilton. Naar verwachting neemt de Brit George Russell bij Mercedes de plek van Bottas over. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heeft zijn contract in de zomer al met twee jaar verlengd. Wat Mercedes-teambaas Toto Wolff betreft, had Bottas ook volgend seizoen voor Mercedes mogen rijden. ,,Valtteri had het absoluut verdiend om bij het team te blijven”, zei Wolff, de teambaas van Mercedes.

Bottas eindigde zondag in Zandvoort als derde in de Dutch Grand Prix in Zandvoort, achter winnaar Max Verstappen en Hamilton. De Fin staat in het WK-klassement met 123 punten ook op de derde plaats, achter Verstappen (224,5) en Hamilton (221,5).

Bottas won negen races voor Mercedes. De afgelopen twee jaar eindigde hij in het WK steeds als tweede achter Hamilton. Samen met de Brit bezorgde hij Mercedes de afgelopen vier jaar ook de wereldtitel bij de constructeurs. Dit seizoen stond Bottas zeven keer op het podium, maar winnen deed hij nog niet.

Volledig scherm Valtteri Bottas stuurt zijn Mercedes over het circuit van Zandvoort. © AFP

,,Het was geen makkelijk proces of een duidelijke beslissing voor ons”, zei Wolff over de gesprekken met Bottas over diens toekomst bij Mercedes. ,,Valtteri heeft vijf jaar fantastisch werk geleverd en een essentiële bijdrage geleverd aan ons succes en onze groei. Samen met Lewis heeft hij laten zien hoe twee teamgenoten in de sport moeten samenwerken. Dat was een waardevol wapen in onze titelgevechten. Ik ben blij dat hij heeft kunnen kiezen voor een mooie uitdaging bij Alfa Romeo en zo zijn carrière in de top van de sport kan voortzetten. Hij blijft voor altijd onderdeel van de Mercedes-familie.”

,,Een nieuw hoofdstuk in mijn racecarrière ligt voor me”, aldus Bottas, die van 2013 tot en met 2016 in de Formule 1 voor Williams reed. ,,Ik ben heel blij dat ik naar Alfa Romeo ga. Het wordt een eer om dit merk in de Formule 1 te vertegenwoordigen. Ik heb heel veel zin om het team vooruit te helpen, zeker met de nieuwe reglementen die we volgend jaar krijgen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg en ik kan niet wachten om dat terug te betalen met resultaten en, wellicht in de toekomst, overwinningen.”

Räikkönen vormt nu het rijdersduo van Alfa Romeo met Antonio Giovinazzi. Het is onduidelijk of de Italiaan mag blijven. Nyck de Vries wordt genoemd als mogelijke vervanger van Giovinazzi. De Nederlandse wereldkampioen in de Formule E zou ook in beeld zijn bij Williams, als mogelijke vervanger van Russell.

