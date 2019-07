Van kwaad tot erger bij Renault: vrachtwagen crasht op weg naar GP van Hongarije

De chauffeur is volgens het Franse team niet gewond geraakt, maar moest wel naar het ziekenhuis na het ongeluk vlakbij Gyor. De vrachtwagen vloog door de vangrail en de middenberm heen en kwam aan de andere kant van het asfalt tot stilstand.Het is onbekend welke onderdelen er in de vrachtwagen zaten en of dit gevolgen heeft voor het team van Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo.



De twee coureurs wisten in Duitsland geen punten te scoren. Ricciardo had te kampen met een ontplofte motor, terwijl Hülkenberg crashte nadat hij op podiumkoers was. Max Verstappen won de enerverende race op het circuit van Hockenheim. Komend weekeinde staat in Boedapest de laatste race voor de zomerstop op het programma.