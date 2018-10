Vandoorne van Formule 1 naar Formule E

Na twee jaar in de Formule 1 begint Stoffel Vandoorne alweer aan een nieuw avontuur. Uit zijn stoel gezet bij McLaren stapt de Belg volgend seizoen over naar de elektrische Formule E, waar hij gaat racen bij HWA Racelab.

Door Arjan Schouten

Een groot talent. De beste in alle opstapklasses. Maar in de Formule 1 in twee jaar tijd nauwelijks indruk gemaakt, naast Fernando Alonso bij McLaren. Dus moest Stoffel Vandoorne op zoek naar een nieuwe race-avontuur. Die zoektocht leidt hem nu naar het elektrische broertje Formule E, waar hij in 2018-2019 gaat racen bij nieuwkomer HWA Racelab.

Voor iedereen met ook maar een beetje kennis van de autosport voelt dat als een degradatie, maar Vandoorne houdt in een persbericht vol dat het een ‘eer’ is voor hem om bij HWA te racen. ,,Een fantastisch team met een lange, succesvolle historie in de motorsport. En het is prachtig om te mogen werken naast zo’n ervaren coureur als Gary Paffett’’, aldus Vandoorne, die met de kersverse DTM-kampioen aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière begint.

HWA ziet de entree in de Formule E als een ‘light entry’, want pas een jaar later stapt Mercedes in als fabrikant.

Desalniettemin gaat de Formule E snel vooruit: zo maakte Heineken vanmorgen bekend het elektrische racecircus te gaan sponsoren. En het deelnemersveld gaat er ook ieder seizoen op vooruit, zoals de overstap van Van Doorne laat zien. Ook met nieuwkomers Felipe Massa (Venturi) en Paffett maakt Formule E flinke stappen. ,,Ik wil zo snel mogelijk competitief zijn en een goede indruk achterlaten’’, aldus Vandoorne, die met geen woord rept over ambities om in de toekomst weer terug te keren in de koningsklasse.