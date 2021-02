Verbale spelletjes voor de start? Verstappen doet er niet aan mee

Door Arjan Schouten



Mercedes versus Red Bull Racing, de strijd is verbaal alweer begonnen. Toto Wolff, teambaas van de Duitse grootmacht, probeerde onlangs de wereld ervan te overtuigen dat Red Bull nu toch écht uitstekende papieren heeft voor de titel. Dat Mercedes al zeven jaar op rij ongeslagen is, vergat hij voor het gemak even. Red Bull had immers eind vorig seizoen de beste auto, dus ja.



Helmut Marko, topadviseur binnen de formatie van Max Verstappen, moest er smakelijk om lachen. De 77-jarige Oostenrijker weet als geen ander hoe het spelletje werkt, als de auto’s niet brullen. Hij is zelf ook niet vies van een beetje stoken en poken. Maar natuurlijk is er ook voor hem maar één team favoriet en dat blijft toch echt Mercedes.

Het zijn de verbale twisten die horen bij deze periode waarin werkelijk nog geen zinnig woord te zeggen is, maar de buitenwereld snakt naar elke flinter ‘F1-nieuws’. Dit jaar heeft misschien nog wel meer dan ooit wat peper nodig voor de start. Want verras de wereld maar eens, in het laatste jaar van de geldende technische reglementen, zonder grote wijzigingen. Voor volgend seizoen zijn machtswisselingen best mogelijk, maar nu? Hooguit dat het veld nog wat dichter bijeen gekropen is, deze winter. Dus wordt er veel gepraat, maar bijzonder weinig gezegd.

,,Ik doe daar niet aan mee’’, meldde Max Verstappen gisteren, over de verbale spelletjes. Op dit moment zou hij immers niet weten wat hij moet voorspellen. ,,Ik heb geen idee, er valt nog geen peil op te trekken.”

Neem zijn eigen auto, de RB16B. Een doorontwikkelde versie van de RB16 van vorig jaar. Verstappen reed woensdag de eerste rondjes over het asfalt van Silverstone, maar voor een eerste oordeel is het nog veel te vroeg. Voelde prima, die eerste meters. Hij had ook niet anders verwacht. ,,We kunnen het nu heel lang hebben over die nieuwe auto, maar ik heb er letterlijk honderd kilometer mee gereden. Op demobanden, niet eens voluit met alles.’’

Eerst maar eens vol gas ‘kilometers maken’ over twee weken, bij de drie testdagen in Bahrein. Dan praat hij verder. Op zijn wensenlijstje voor 2021? Meer grip en meer vermogen. Het afzwaaiende Honda is natuurlijk bijzonder positief over de nieuwe motor. Maar volgens Verstappen is ook dat geen reden om alles nu ‘op te hypen’. ,,Onze winter was goed, alles was positief. Maar dat is elk jaar zo. En het zou ook slecht zijn om nu negatief te praten.’’

Het is pas eind februari, die heerlijk onbezorgde fase waarin alle teams nog kans op het kampioenschap maken. Verstappen snakt er naar in zijn zevende F1-seizoen, Red Bull Racing ook. ,,Dus wat dat betreft zitten we op één lijn, maar we moeten het straks natuurlijk wel laten zien.’’

In die RB16B dus. Geen volledig nieuwe wagen, meer een bijzonder uitgebreide update. Aan de vloer schijnt het meest te zijn gesleuteld, maar wat er dan allemaal gewijzigd is? Die kaarten houdt de formatie wijselijk nog even tegen de borst. Zo waren de volgers die vooral de technische kant van de sport belichten er al vrij snel over uit, na dat ene uurtje actie tijdens de filmdag. Red Bull Racing reed op Silverstone met de oude RB16 en de nieuwe RB16B, maar op al het beschikbaar gestelde beeldmateriaal was alleen die wagen van vorig jaar te zien. En die ene promo-foto van eerder in de week, gaf ook al amper details prijs.

Speelt het team bewust nog even verstoppertje, of probeert het de concurrentie met straks slechts drie testdagen in Bahrein alvast op een dwaalspoor te zetten? De tijd zal het leren.