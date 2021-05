Versnellingsbak Leclerc is oké, Verstappen start in Monaco ‘gewoon’ van P2

Als de versnellingsbak vervangen had moeten worden, en daarvoor vreesde Ferrari aanvankelijk, dan had Leclerc een gridstraf gekregen en van P6 moeten starten. De pole zou dan naar Max Verstappen gaan, die in de ingekorte kwalificatie de tweede tijd had geklokt. De 23-jarige Leclerc had in de kwalificatie de snelste tijd achter zijn naam staan toen hij in de slotfase in de vangrail eindigde. Door de rode vlag was de kwalificatie direct ten einde. De bolide van Leclerc moest worden weggetakeld.