Verstappen als coureur klaar om Hamilton te onttronen, nu de randvoorwaarden nog

Grosjean hoopt ontworpen helm van kinderen ooit nog te dragen in autorace

11 december Romain Grosjean had zich zijn laatste race in de Formule 1 anders voorgesteld. De Fransman liet zijn eigen drie kinderen een ontwerp maken voor de helm die hij bij zijn afscheid in Abu Dhabi dit weekend zou dragen. Zover kwam het niet omdat Grosjean nog niet goed genoeg is hersteld.