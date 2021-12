Verstappen begrijpt de pijn van Hamilton: ‘Maar hij heeft zelf ook ooit zo de titel gewonnen’

Door Rik Spekenbrink



De Brit liet verstek gaan op de traditionele jaarafsluiting, net als zijn teambaas Toto Wolff. De twee zijn nog altijd ‘gefrustreerd en gedesillusioneerd’, na de laatste grand prix in Abu Dhabi. Die vertelde zelfs dat hij niet zeker weet of de coureur volgend jaar terugkeert in de Formule 1, na de teleurstelling van afgelopen zondag.

Verstappen werd er in de persconferentie in Parijs ook naar gevraagd. ,,Natuurlijk begrijp ik de pijn bij Lewis, zeker de eerste dagen. Maar dit is wel racen is. Van alles kan gebeuren en je moet blijven vechten tot de laatste ronde.” Daarbij refereerde Verstappen ook naar de ontknoping van de titelstrijd in 2008, toen Hamilton het kampioenschap voor de neus van Felipe Massa wegkaapte. ,,Zelf heeft hij zo ook ooit een wereldtitel gewonnen. Dus ik denk dat hij het wel kan begrijpen. Ik denk dat Lewis de kans gaat krijgen om opnieuw voor zijn achtste wereldtitel te gaan. Dus ik zie voor hem geen reden om nu op te geven, of te stoppen.”

Zelf had de Nederlander de afgelopen dagen niet al te veel zenuwen gehad over het al dan niet in beroep gaan van Mercedes. ,,Ik had deze uitkomst wel verwacht”, zei Verstappen. ,,We hebben de titel gewonnen op de baan, onder de groene vlag. Niemand kon ons dat afpakken.”

Quote We hebben de titel gewonnen op de baan. Niemand kon ons dat afpakken Max Verstappen

De inmiddels naast hem aangeschoven teambaas van Red Bull Racing Christian Horner vulde aan. ,,Ja, de titel leek ons te ontglippen. We hadden de racegoden nodig en ik heb vanaf nu een directe lijn. Maar laten we naar de rest van het seizoen kijken. Wij hebben zo veel momenten gehad dat het juist niet onze kant op viel, qua beslissingen of geluk. Max was anders al eerder kampioen geweest. Aan het einde van het jaar is het de gewoonte dat alles wordt rechtgetrokken.”

Verstappen ging zich opmaken voor het afsluitende feest. ,,Maar ik heb ook wel wat slaap nodig de komende dagen en weken. Na de laatste race kwam alles eruit, het was een lang en zwaar jaar.” Op zondagavond dronk hij ‘één drankje’. ,,Te veel”, lachte de eerste Nederlandse wereldkampioen. ,,Maar op 1 januari sta ik er weer. Dit is wat ik het leukst vind om te doen, ik hoop nog tien of vijftien jaar met dit team - dat voelt als familie - te strijden om wereldtitels. Maar omdat je nooit weet hoeveel er gaan volgen, en ik mijn levensmissie heb voltooid, heb ik geprobeerd er deze week al erg van te genieten.”

