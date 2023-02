Verstappen bereidt zich op de sim voor op eerste race van F1-seizoen in Bahrein

Mohammed Ben Sulayem stopt met dagelijkse leiding bij FIA: ‘Deze stap terug was al gepland’

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de internationale autosportfederatie FIA heeft de dagelijkse leiding over de Formule 1 uit handen gegeven. Die komt nu bij de Griek Nikolas Tombazis, die binnen de FIA al directeur is van de zogeheten ‘single seaters’. Een woordvoerder van de bond bevestigde dat Ben Sulayem een brief naar alle tien Formule 1-teams heeft gestuurd waarin hij aankondigde zich terug te trekken.