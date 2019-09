Verstappen bezorgt team nog wat werk, Leclerc de snelste

De Vries start in Sotsji vanaf pole, eindzege in Formule 2 gloort

27 september Nyck de Vries is weer een beetje dichter bij de eindzege van de Formule 2 gekomen. De autocoureur was vandaag de snelste in de kwalificatie van de Grote Prijs van Sotsji. Daardoor start hij morgen van pole.