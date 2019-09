Verstappen: Blij dat deze twee races voorbij zijn

Door Arjan Schouten Een klein contact in de eerste ronde met zijn voorganger, waardoor hij gedwongen werd tot een veel te vroege pitstop. Nog een keer naar binnen voor vers rubber, net voordat er een virtual safety car kwam, waardoor hij wederom veel tijd verloor. Nee, het zat Max Verstappen niet mee tijdens zijn inhaalrace op het asfalt van Monza, waar hij van achteren startte. ,,Alles zat een beetje tegen,‘’ klonk het na zijn achtste plaats uit de mond van de Limburger. ,,Als je van achteren start, klopt het soms allemaal perfect, zoals vorig jaar in Amerika. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Nu had ik al een beetje pech in de eerste ronde, maar daar was nog niks verloren. Daarna zat ik een tijdje vast achter Sergio Pérez, die op de rechte stukken een ontzettend hoge topsnelheid heeft. En vervolgens zat het ook nog eens tegen met mijn pitstop net voor de virtual safety car, waarbij ik weer tien á twaalf seconden verloor. Tja, dat ga je natuurlijk nooit meer inhalen…” betreurde Verstappen, die een frustrerende middag had gehad in Noord-Italië.

Honda

,,Als ik gewoon had kunnen kwalificeren had ik met de kop meegedaan, daar maak ik me geen zorgen over,” zo wist hij zeker, doelend op zijn nieuwe Honda-motor. ,,Die is wel weer iets beter dan we hadden. En aan mijn snelheid hier lag het niet. Maar ik moest van achteren komen en alles zat gewoon een beetje tegen. Dat is natuurlijk niet ideaal.”



Hij zei het al voor de vorige race in Spa, waar hij na één bocht klaar was. Dit tweeluik moest Verstappen even doorkomen. Uitzitten, een gridstraf pakken en over twee weken in Singapore starten aan een nieuw hoofdstuk van 2019. ,,Hier kwam ik al heen met de gedachte dat ik vanaf de laatste plaats moest starten. Dus ik ben blij dat deze races voorbij zijn,” bekende Verstappen. ,,Ik kijk er wel weer eens naar uit om een fatsoenlijk weekend te hebben en vol gas te geven. Om in Singapore weer vooraan mee te doen.”